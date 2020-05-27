Аномально теплая зима, отсутствие дождей и снега привели к катастрофической ситуации с урожаем озимых культур в Одесской области

Именно эта область оказалась в числе наиболее пострадавших из-за засухи. Об этом пишет издание « Голос Украины ».

«Среди наиболее пострадавших – хозяйства Болградского, Измаильского, Татарбунарского, Килийского и Ренийского районов, где зафиксирована гибель 70% посевов. На 50% площадей погибли посевы в Белгород-Днестровском, Беляевском, Арцизском, Саратском и Тарутинском районах, – сообщил начальник управления аграрной политики Одесской ОГА Иван Петрив.

Он утверждает, что ситуация продолжает усугубляться, и площадь гибели посевов увеличится.

«Ожидается, что из-за погодных условий погибнет почти 40% озимой пшеницы, 80% озимого ячменя, 75% озимого рапса, что составляет 540 тыс. га, или 50% озимых», - заявил чиновник и добавил, что если в прошлом году было собрано 3,7 млн тонн зерновых, то в этом ожидается 1-1,2 млн тонн.

При этом общие убытки сельхозпроизводителей в 2020 году, по его словам, оцениваются более чем в 15 млрд гривен.

«Из-за засухи доходная часть местных бюджетов недополучит более 570 млн гривен, это скажется на социальной ситуации в районах, а также поставит под угрозу продуктовую безопасность региона», - заявил Петрив.

Ранее мы писали, один из самых больших водоемов Украины - озеро Ялпуг, обмелел.

На сегодняшний день озеро Ялпуг является главным источником воды для города Болград и села Оксамитное Болградского района, однако из-за продолжительной засухи водоем ощутимо обмелел.

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