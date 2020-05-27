В Одессе отличились два полицейских, которые попались на интересном занятии в лифте

Соответствующее видео обнародовано в сети, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть ролик, доскролльте страницу до конца)

Инцидент случился на днях на поселке Котовского.

На кадрах видно, как сотрудники полиции в служебной одежде пишут на стенах лифта в одном из домов в Одессе.

«Полиция охраны на Марсельской рисует в лифтах рекламу о заказе охраны — хорошо хоть, что не адреса наркомагазов», - говорится в сообщении.

Пользователи сети мгновенно отреагировали на видео. При этом гневные комментарии в адрес полиции они не скупились.

«Никогда не сомневался, что там работают одни долб∆ебы», «В контексте последних событий очень даже неплохо)))», «Лохи спалились», «Понабирали по объявлению», «Реформа удалась», «Дебилоиды не разумные существа, до здравствует реформа», - пишут в сети.

Ранее мы писали, ГБР взялось за одесского участкового, которого подозревают в жестоком обращении с детьми.

Согласно версии следствия, в сентябре прошлого года капитан полиции, который на момент совершения преступления занимал должность инспектора по ювенальной превенции Хмельницкого отделения полиции, жестоко обращался с несовершеннолетними воспитанниками Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе, применяя к ним физическую силу и моральное унижение.

Одеські поліцейські вирішили долучитися до народної творчості, але прогледіли камеру🤦‍♀️ #Одеса #поліція Gepostet von Police Control Ukraine am Dienstag, 26. Mai 2020

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