Студентов одного из одесских вузов заставляют сдавать деньги на прохождения тестов на COVID-19

Как сообщает "Думская" , тестирование оценили в 500 гривен и если студент не сдаст, то руководство общежития угрожает не выделить комнаты.

Студенты одесского национального университета имени Мечникова пожаловалась, что после объявления карантина, 16 марта их всех выгнали из комнат.

«В настоящее время нам разрешили вернуться в общежитие, но требуют сдать тест на вирус за свои деньги. Мы вынуждены покупать тест-систему за 415-500 грн и идти в студенческую поликлинику к врачу", - рассказала учащаяся.

Кроме того, по словам студенки, она на долгое время осталась без работы, а "в среднем стипендия составляет 1300 гривен, а нас заставляют отдать 500 гривен за тест".

Местные журналисты обратились в ректорат, чтобы там прокомментировали ситуацию и вот какой пришел ответ.

"Я в жесткой форме дал указание директору студгородка никаких справок не требовать. Все, кто был зарегистрирован и проживал у нас в общежитиях, без всяких справок немедленно может вселиться. Мы уже издали соответствующий приказ", – заявил ректор ОНУ.

По состоянию на утро 27 мая, с начала эпидемии в Одесской области зарегистрировано 853 случая заболеваемости. За последние сутки выявлено 11 новых случаев, 12 человек вылечились, летальных случаев нет.

Всего с начала эпидемии в Одесской области выздоровели 150 человек, а погибли 14.

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