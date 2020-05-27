Студентов одного из одесских вузов заставляют сдавать деньги на прохождения тестов на COVID-19
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Студенты одесского национального университета имени Мечникова пожаловалась, что после объявления карантина, 16 марта их всех выгнали из комнат.
«В настоящее время нам разрешили вернуться в общежитие, но требуют сдать тест на вирус за свои деньги. Мы вынуждены покупать тест-систему за 415-500 грн и идти в студенческую поликлинику к врачу", - рассказала учащаяся.
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Кроме того, по словам студенки, она на долгое время осталась без работы, а "в среднем стипендия составляет 1300 гривен, а нас заставляют отдать 500 гривен за тест".
Местные журналисты обратились в ректорат, чтобы там прокомментировали ситуацию и вот какой пришел ответ.
"Я в жесткой форме дал указание директору студгородка никаких справок не требовать. Все, кто был зарегистрирован и проживал у нас в общежитиях, без всяких справок немедленно может вселиться. Мы уже издали соответствующий приказ", – заявил ректор ОНУ.
По состоянию на утро 27 мая, с начала эпидемии в Одесской области зарегистрировано 853 случая заболеваемости. За последние сутки выявлено 11 новых случаев, 12 человек вылечились, летальных случаев нет.
Всего с начала эпидемии в Одесской области выздоровели 150 человек, а погибли 14.
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