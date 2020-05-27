В четверг, 28 мая в центре Одессы массово отключат газ
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.
Сообщается, что отключение обусловлено проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по ул. Софиевская и спуску Маринеско.
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Отключение газоснабжение ожидается с 10:00 до 17:30 28 мая 2020 года.
В частности, газ перестанут подавать потребителям по следующим адресам:
|
№
|
Адр
|
Название организации
|
1
|
площадь Греческая, 3/4
|
ТЦ «Афины»
|
2
|
Дерибасовская, 21
|
ТЦ «Европа»
|
3
|
Гаванная,
|
Кафе «Шоколадница»
|
4
|
Военный спуск, 5
|
Крышная котельная
|
5
|
переулок Чайковского, 9
|
Население
|
6
|
переулок Чайковского, 8
|
Котельная Оперного театра
|
7
|
переулок Красный, 12
|
Ресторан «Мафия»
|
8
|
Военный спуск, 13
|
Котельная жилого дома
|
9
|
Гаванная, 7
|
Ресторан «Олио-пицца»
|
10
|
Преображенская, 4, кв.1
|
Население
|
11
|
Ланжероновская, 24
|
Кафе «Чорнослив»
|
12
|
переулок Успенский, 6
|
Свято-Успенский собор
|
13
|
Кузнечная, 59
|
Отель «Звезда»
|
14
|
Гаванная, 6
|
СПД Шиман
|
15
|
Пастера, 5
|
Котельная инфекционной больницы
|
16
|
Преображенская, 35-А
|
Офис № 2 нотариус
|
17
|
Преображенская, 45
|
Еврейский культурный центр
|
18
|
Нежинская, 77/79
|
Еврейский культурный центр
|
19
|
Торговая, 26
|
Новый рынок
|
20
|
Маланова, 6-А
|
Строитель «А»
|
21
|
Мечникова, 2а, 2/1
|
Население
|
22
|
Успенская, 93
|
Ресторан "Рандеву Доменанта"
|
23
|
Новобазарный переулок
|
Автостанция
|
24
|
Вице-Адмирала Жукова, 3/7
|
Крышная котельная «ОСМД Греческий»
|
25
|
Вице-Адмирала Жукова, 17/19
|
Крышная котельная
|
26
|
проспект Александровский, 21
|
Отель «Фудмаркет Александровский»
|
27
|
Успенская, 95
|
Отель «Лондон»
|
28
|
переулок Красный, 24
|
Магазин «Ткани»
|
29
|
переулок Чайковского, 10
|
Отель
|
30
|
Гоголя, 12
|
ресторан «Артшат»
|
31
|
Успенская, 115
|
Население ПО «Корд-09»
|
32
|
Еврейская, 50/1
|
Топочная ЛТД «Континенталь Сервис»
Ранее мы сообщали, в мае жители Одессы получат уже две платежки за газ.
Отдельно придет квитанция за объем потребленного газа в апреле, а другая за транспортировку газа в мае.
Одну платежку разделили на две исполняя требование Евросоюза в рамках Третьего энергетического пакета. Предполагается, что это снизит конечную плату для потребителей.
Тариф за потребленный газ одинаковый по всей Украине и составляет 3,71 гривны за кубометр, что на 14,3% меньше чем в марте (тогда было 4,33 гривен за кубометр).
При этом за транспортировку придется платить даже тем, кто не потреблял газ в апреле или мае. Все дело в том, как рассчитывался тариф за транспортировку. Для потребителей подсчитали, сколько они использовали газа за период с 1 октября 2018 по 31 сентября 2019. Поделили это на 12 месяцев, а затем это количество кубометров умножили на местный тариф. Поэтому цена за транспортировку не зависит от того, потребляется ли сейчас газ.
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