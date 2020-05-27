В четверг, 28 мая в центре Одессы массово отключат газ

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

Сообщается, что отключение обусловлено проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по ул. Софиевская и спуску Маринеско.

Отключение газоснабжение ожидается с 10:00 до 17:30 28 мая 2020 года.

В частности, газ перестанут подавать потребителям по следующим адресам:

№ Адр Название организации 1 площадь Греческая, 3/4 ТЦ «Афины» 2 Дерибасовская, 21 ТЦ «Европа» 3 Гаванная, Кафе «Шоколадница» 4 Военный спуск, 5 Крышная котельная 5 переулок Чайковского, 9 Население 6 переулок Чайковского, 8 Котельная Оперного театра 7 переулок Красный, 12 Ресторан «Мафия» 8 Военный спуск, 13 Котельная жилого дома 9 Гаванная, 7 Ресторан «Олио-пицца» 10 Преображенская, 4, кв.1 Население 11 Ланжероновская, 24 Кафе «Чорнослив» 12 переулок Успенский, 6 Свято-Успенский собор 13 Кузнечная, 59 Отель «Звезда» 14 Гаванная, 6 СПД Шиман 15 Пастера, 5 Котельная инфекционной больницы 16 Преображенская, 35-А Офис № 2 нотариус 17 Преображенская, 45 Еврейский культурный центр 18 Нежинская, 77/79 Еврейский культурный центр 19 Торговая, 26 Новый рынок 20 Маланова, 6-А Строитель «А» 21 Мечникова, 2а, 2/1 Население 22 Успенская, 93 Ресторан "Рандеву Доменанта" 23 Новобазарный переулок Автостанция 24 Вице-Адмирала Жукова, 3/7 Крышная котельная «ОСМД Греческий» 25 Вице-Адмирала Жукова, 17/19 Крышная котельная 26 проспект Александровский, 21 Отель «Фудмаркет Александровский» 27 Успенская, 95 Отель «Лондон» 28 переулок Красный, 24 Магазин «Ткани» 29 переулок Чайковского, 10 Отель 30 Гоголя, 12 ресторан «Артшат» 31 Успенская, 115 Население ПО «Корд-09» 32 Еврейская, 50/1 Топочная ЛТД «Континенталь Сервис»

Ранее мы сообщали, в мае жители Одессы получат уже две платежки за газ.

Отдельно придет квитанция за объем потребленного газа в апреле, а другая за транспортировку газа в мае.

Одну платежку разделили на две исполняя требование Евросоюза в рамках Третьего энергетического пакета. Предполагается, что это снизит конечную плату для потребителей.

Тариф за потребленный газ одинаковый по всей Украине и составляет 3,71 гривны за кубометр, что на 14,3% меньше чем в марте (тогда было 4,33 гривен за кубометр).

При этом за транспортировку придется платить даже тем, кто не потреблял газ в апреле или мае. Все дело в том, как рассчитывался тариф за транспортировку. Для потребителей подсчитали, сколько они использовали газа за период с 1 октября 2018 по 31 сентября 2019. Поделили это на 12 месяцев, а затем это количество кубометров умножили на местный тариф. Поэтому цена за транспортировку не зависит от того, потребляется ли сейчас газ.

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