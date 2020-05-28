28 мая синоптики предупредили одесситов об ухудшении погодных условий в городе – объявлен оранжевый уровень опасности

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в ближайшие три часа 28 мая по Одессе дождь достигнет обозначения «сильный дождь», который характеризуется как стихийное метеорологическое явление II уровня опасности (оранжевого), передает Politeka.net.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на всех дорогах и улицах Одессы.

В связи с этим, власти Одессы призывают горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы.

Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Кроме того, одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

Ранее мы уже сообщали, сильнейший ливень, который накрыл Одессу, наделал немало бед. В результате непогоды город в буквальном смысле парализован. Улицы и дороги превратились в реки, на проезжей части забили фонтаны из грязи, движение некоторых троллейбусов и трамваев остановлено.

По данным местных СМИ, троллейбус № 10 ходит до железнодорожного вокзала, трамваи №№15 и 22 пока не курсируют из-за подтопления Балковской, №3 и 27 ходят до 16 станции Люстдорфской дороги. Также временно закрыт троллейбус №8 из-за подтопления Химической. Трамвай №18 курсирует до 6 станции Большого Фонтана. Тут затопило пути в районе 9 станции Большого Фонтана.

В связи с ухудшением погодных условий, одесские правоохранители временно перекрыли движение следующих участков улиц:

Балковской (от улицы Маловского до улицы Краснослободская),

Приморська (от Военного спуска к Пересыпского моста),

Химическая (от улицы Грушевского до улицы Столбовая).

Напомним, улицы ушли под воду: на Одессу обрушился мощный ливень, движение транспорта затруднено

Как сообщала Politeka, появились кадры погодного коллапса в Одессе: улицы перекрыты, забили фонтаны грязи

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