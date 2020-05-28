Несмотря на дождь в Черноморске вновь вспыхнул протест, митингующие перекрыли дорогу

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Как собщают местные СМИ , участники акции протеста перекрыли перекресток Победы, Промышленной и Транспортной, где находятся железнодорожные пути, ведущие на второй терминал. Люди ходят по пешеходному переходу, не давая двигаться транспорту.

В руках протестующие держат плакаты с надписями: «На кризис можно всё списать, только не стоит людей забывать».

Отмечается, что возле перекрестка образовалась внушительная очередь из фур.

Митингующие – бывшие сотрудники "Морского торгового порта Черноморск" заявляют, что работодатель оставил около тысячи людей (портовиков и их семьи) без средств к существованию. Они требуют, чтобы государство вмешалось в ситуацию. Кроме того, портовики требуют созвать внеочередную сессию горсовета.

Ранее мы уже сообщали, что портовики митинговали в Черноморске. В тот раз участники акции предупредили, что если не последует реакции, то они готовы перекрыть железнодорожную ветку или главную автомобильную развязку в Черноморске.

В Черноморске снова протестуют портовики Бывшие сотрудники второго терминала ГП "МТП "Черноморск" в третий раз за месяц вышли на акцию протеста. Компания "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн", которая арендует территорию гавани, должна им более 15 млн гривен. Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации. Gepostet von Украинская Служба Информации am Donnerstag, 28. Mai 2020

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