Несмотря на дождь в Черноморске вновь вспыхнул протест, митингующие перекрыли дорогу
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Как собщают местные
В руках протестующие держат плакаты с надписями: «На кризис можно всё списать, только не стоит людей забывать».
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Отмечается, что возле перекрестка образовалась внушительная очередь из фур.
Митингующие – бывшие сотрудники "Морского торгового порта Черноморск" заявляют, что работодатель оставил около тысячи людей (портовиков и их семьи) без средств к существованию. Они требуют, чтобы государство вмешалось в ситуацию. Кроме того, портовики требуют созвать внеочередную сессию горсовета.
Ранее мы уже сообщали, что портовики митинговали в Черноморске. В тот раз участники акции предупредили, что если не последует реакции, то они готовы перекрыть железнодорожную ветку или главную автомобильную развязку в Черноморске.
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