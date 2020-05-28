Действие карантина и социальная изоляция пагубно отразились на психике некоторых жителей Одессы

Один из тревожных примеров засняли очевидцы на улице Пантелеймоновской возле железнодорожного вокзала. Мужчина стал драться с мусорным контейнером. Видео так называемого боя появилось в местном телеграм-канале, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть- доскролльте до конца)

На кадрах видно, как прилично одетый мужчина бьет кулаками и ногами по мусорному баку.

«Последствия карантина каждый переживает по-своему», - говорится в подписи к видео.

До этого мы писали, в Одессе отличились два полицейских, которые попались на интересном занятии в лифте.

Инцидент случился на днях на поселке Котовского.

На кадрах видно, как сотрудники полиции в служебной одежде пишут на стенах лифта в одном из домов в Одессе.

«Полиция охраны на Марсельской рисует в лифтах рекламу о заказе охраны — хорошо хоть, что не адреса наркомагазов», - говорится в сообщении.

Пользователи сети мгновенно отреагировали на видео. При этом на гневные комментарии в адрес полиции они не скупились.

«Никогда не сомневался, что там работают одни долб∆ебы», «В контексте последних событий очень даже неплохо)))», «Лохи спалились», «Понабирали по объявлению», «Реформа удалась», «Дебилоиды не разумные существа, до здравствует реформа», - пишут в сети.

Напомним, улицы ушли под воду: на Одессу обрушился мощный ливень, движение транспорта затруднено

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