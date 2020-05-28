В Одессе затяжной ливень затопил улицы так сильно, что некоторые жители решили порыбачить
Соответствующее видео обнародовали местные
Двоих рыбаков с удочками заметили 28 мая на улице Черноморского Казачества на Пересыпи, где наблюдались самые большие проблемы с отводом дождевой воды.
Новый муж Собчак Богомолов сделал срочное заявление, узнав о диагнозе экс-супруги: «тест показал…»
Нацбанк показал украинцам новые деньги, с "бумажками" можно попрощаться: "Со 2 июня..."
Звезда «Сватов» ошарашила признанием о новом сезоне сериала: «Будет мало...»
Новый перерасчет пенсий, кому добавят, а кто останется без денег: "С 1 июля вырастет на..."
Кроме того, сильно затопило улицы Балковскую, Приморскую и Химическую. Их перекрыли для проезда патрульные. Сложности с проездом есть на Пересыпи, проспекте Гагарина, Среднефонтанской и других улицах.
А тем временем вице-мэр – директор департамента горхозяйства Дмитрий Жеман сообщил, что в Одессе за несколько часов выпало рекордное количество осадков.
«По состоянию на 12.00 количество выпавших осадков составило 49,5 мм при суточной норме 26 мм. В последний раз рекордное количество осадков в мае было зафиксировано в 1962 году – тогда за сутки выпало 66 мм осадков», — заявил Жеман.
Также он отметил, вода начинает постепенно сходить, а последствия непогоды ликвидируют коммунальщики.
Напомним, улицы ушли под воду: на Одессу обрушился мощный ливень, движение транспорта затруднено
Как сообщала Politeka, появились кадры погодного коллапса в Одессе: улицы перекрыты, забили фонтаны грязи
Также Politeka писала, новый бунт вспыхнул под Одессой, люди в отчаянии перекрыли дорогу, видео: выдвинуто условие