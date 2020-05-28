В Одессе затяжной ливень затопил улицы так сильно, что некоторые жители решили порыбачить

Соответствующее видео обнародовали местные СМИ . (Чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)

Двоих рыбаков с удочками заметили 28 мая на улице Черноморского Казачества на Пересыпи, где наблюдались самые большие проблемы с отводом дождевой воды.

Кроме того, сильно затопило улицы Балковскую, Приморскую и Химическую. Их перекрыли для проезда патрульные. Сложности с проездом есть на Пересыпи, проспекте Гагарина, Среднефонтанской и других улицах.

А тем временем вице-мэр – директор департамента горхозяйства Дмитрий Жеман сообщил, что в Одессе за несколько часов выпало рекордное количество осадков.

«По состоянию на 12.00 количество выпавших осадков составило 49,5 мм при суточной норме 26 мм. В последний раз рекордное количество осадков в мае было зафиксировано в 1962 году – тогда за сутки выпало 66 мм осадков», — заявил Жеман.

Также он отметил, вода начинает постепенно сходить, а последствия непогоды ликвидируют коммунальщики.

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