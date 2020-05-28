После ливня в Одессе на пляже в Аркадии снова забил фонтан из канализационных отходов
Соответствующее видео обнародовали в местном паблике "Одесса INFO", передает Politeka.net (Чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, из-под земли между топчанами забил фонтан из грязи и нечистоты бурным потоком устремились в море.
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«Аркадия снова плавает», — пишут одесситы.
Кроме того, проливной дождь затопил стройку нового многоэтажного дома "Граф у моря".
На фото видно, как котлован, вырытый под строительство наполнен водой.
«Люди добрые, не покупайте здесь квартиры, если не хотите оказаться в луже! Следующий дождь смоет это свинство прямо в море", - написала общественная организация "Спільна МЕТА" в соцсетях.
До этого мы сообщали, что в Одессе затяжной ливень затопил улицы так сильно, что некоторые жители решили порыбачить.
Двоих рыбаков с удочками заметили 28 мая на улице Черноморского Казачества на Пересыпи, где наблюдались самые большие проблемы с отводом дождевой воды.
Синоптики предупреждали одесситов об ухудшении погодных условий в 28 мая. Был даже объявлен оранжевый уровень опасности.
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, по Одессе дождь достигнет обозначения «сильный дождь», который характеризуется как стихийное метеорологическое явление II уровня опасности (оранжевого)
Напомним, улицы ушли под воду: на Одессу обрушился мощный ливень, движение транспорта затруднено
Как сообщала Politeka, появились кадры погодного коллапса в Одессе: улицы перекрыты, забили фонтаны грязи
Также Politeka писала, новый бунт вспыхнул под Одессой, люди в отчаянии перекрыли дорогу, видео: выдвинуто условие