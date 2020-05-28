Полиция устроила погоню за преступником на мотоцикле
Злоумышленника задержали на въезде в Одессу, перекрыв движение грузовиками. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)
По информации правоохранителей, вечером 26 мая николаевские патрульные получили сообщение о том, что неизвестный избил мужчину и забрал его мотоцикл Kawasaki. Он уехал в неизвестном направлении, также стало известно, что нападающий может иметь с собой устройство для отстрела резиновых пуль.
Мотоцикл по ориентировке обнаружили на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск». Он двигался в направлении Одессы.
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Инспекторы начали преследование транспортного средства, которое удалось остановить на стационарном посту «Центролит». На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Ранее мы писали, в Одессе задержана банда налетчиков, которая напала на кассира и вынесла все деньги из обменника.
Ограбление произошло в Приморском районе города месяц назад. Трое мужчин, предварительно сговорившись, в масках и темной одежде ворвались в помещение финансового учреждения, связали сотрудницу скотчем и выгребли из кассы денег на сумму 200 000 гривен.
Одесские оперативники разыскали и задержали подозреваемых. Ими оказали трое жителей Ренийского района в возрасте от 32-х до 38-ми лет.
Напомним, новый бунт вспыхнул под Одессой, люди в отчаянии перекрыли дорогу, видео: выдвинуто условие
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