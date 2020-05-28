Полиция устроила погоню за преступником на мотоцикле

Злоумышленника задержали на въезде в Одессу, перекрыв движение грузовиками. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)

По информации правоохранителей, вечером 26 мая николаевские патрульные получили сообщение о том, что неизвестный избил мужчину и забрал его мотоцикл Kawasaki. Он уехал в неизвестном направлении, также стало известно, что нападающий может иметь с собой устройство для отстрела резиновых пуль.

Мотоцикл по ориентировке обнаружили на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск». Он двигался в направлении Одессы.

Инспекторы начали преследование транспортного средства, которое удалось остановить на стационарном посту «Центролит». На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее мы писали, в Одессе задержана банда налетчиков, которая напала на кассира и вынесла все деньги из обменника.

Ограбление произошло в Приморском районе города месяц назад. Трое мужчин, предварительно сговорившись, в масках и темной одежде ворвались в помещение финансового учреждения, связали сотрудницу скотчем и выгребли из кассы денег на сумму 200 000 гривен.

Одесские оперативники разыскали и задержали подозреваемых. Ими оказали трое жителей Ренийского района в возрасте от 32-х до 38-ми лет.

Злагоджена робота патрульних Миколаєва та Одеси: затримали чоловіка, який, ймовірно, незаконно заволодів мотоциклом і побив його власника Учора, близько 22-ї години, миколаївські патрульні отримали виклик: невідомий чоловік завдав тілесних ушкоджень заявнику, заволодів його мотоциклом Kawasaki й поїхав у невідомому напрямку. Чоловік додав, що нападник може мати із собою пристрій для відстрілу гумових куль. Згодом вказаний мотоцикл за орієнтуванням виявили на автодорозі М-14 "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ", у напрямку Одеси. Інспектори одразу ж почали переслідування транспортного засобу. Водій мотоциклу Kawasaki на вимогу зупинитися не реагував. Навпаки, лише збільшував швидкість. Намагаючись уникнути переслідування, порушник скоїв зіткнення зі службовим автомобілем патрульних та продовжив рух. Згодом до переслідування долучились одеські колеги. Спільними зусиллями патрульних Одеси та Миколаєва чоловіка затримали на стаціонарному посту "Центроліт". На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі 26-річний викрадач затриманий у порядку ст. 208 КПК "Затримання уповноваженою службовою особою". За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 "Незаконне заволодіння транспортним засобом" КК України. Патрульна поліція Миколаївської області Патрульна поліція Одеської області Gepostet von Патрульна поліція України am Mittwoch, 27. Mai 2020

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