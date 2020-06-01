В первый день лета в Одессе и области стартует третий этап смягчения карантина на фоне эпидемии китайского вируса

А это значит, что с 1 июня будут отменены очередные ограничения.

Как рассказал одесский губернатор Максим Куцый, вновь начнут функционировать детские сады, спортивные залы, будет восстановлено межобластное транспортное сообщение, передает Politeka.net.

Также с 1 июня разрешена работа фитнес-центров, бассейнов. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

При посещении спортзалов, фитнес-центров, обязательным условием является прохождения проводить термоскрининга на входе.

«Если температура человека 37,2 и выше, то он не может допускаться. Также мы рекомендуем, чтобы в спортзалах соблюдались нормы 1 человек на 10 кв.м, обязательно чтобы были антисептики на входе в учреждения», — заявил Степанов.

Он добавил, что работники спортзалов должны носить маски или респираторы.

«Функционирование бассейнов разрешено также с определёнными ограничениями по количеству людей, находящихся на одной дорожке», — отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что на период карантина запрещается в фитнес-центрах использование многоразовых полотенец, то есть нужно пользоваться исключительно персональными полотенцами, также запрещается функционирование SPA-зон и оказание услуг массажа.

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