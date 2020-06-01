Он долгое время находился в аварийном состоянии

На одном из пляжей в Одессе обвалилась часть двухэтажного пирса

Это случилось ночью три дня назад на Поповском пляже в районе Дачи Ковалевского, за 16-й станцией Большого Фонтана, пишут местные СМИ. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К счастью, во время обрушения на пирсе никого не было, так что обошлось без жертв.

Местные жители говорят, что обрушение не стало для них неожиданностью, так как берегозащитное сооружение уже несколько лет находится в аварийном состоянии.

Во многих местах бетон потрескался, обнажив ржавую арматуру. Не в лучшем состоянии и колонны, поддерживающие второй этаж пирса. Однако одесские власти бездействовали.

На данный момент проход на пирс закрыт оградительными лентами и безопасность на объекте обеспечивают спасатели.

Ранее мы сообщали, на пляже в Одессе произошли стычки между активистами силивиками в шлемах.

Беспорядки вспыхнули 26 мая на пляже «Золотой берег» на 16-й станции Большого Фонтана.

Активисты пришли на пляж, чтобы снести самовольно установленную летнюю террасу ресторана.

Однако снести не получилось: там их уже ждали силовики в шлемах, которые охраняют застройку. Началась толкотня.

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