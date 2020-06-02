Еще в одном районе Одесской области была объявлена чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая
Соответствующее решение было принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, 1 июня, передает Politeka.net, со ссылкой на сообщение пресс-службы РГА.
На этот раз речь идет об Овидиопольском районе.
Удар курса, бесплатные евробляхи и украинцы без денег – главное за ночь
Бывший муж Лорак раскрыл скандальные детали бурной молодости звезды: "Ани такая женщина, которой..."
Исчезновение денег со счетов, ПриватБанк сделал заявление: "За семь минут были опустошены..."
Как выглядят сестры-красотки Веры Брежневой, Бузовой, Асмус, Фриске и других звезд: неожиданные фото
«Вследствие засушливых условий, которые наблюдались в осенний период 2019 и неблагоприятных явлений в весенний период (дефицит осадков, недостаточное и неудовлетворительное увлажнение почвы, заморозки, низкая относительная влажность воздуха) 2020 года, состоялись повреждения и гибель посевов озимой пшеницы, озимого ячменя, озимого рапса, озимого кориандра и завязи на плодовых деревьях (персик)», - говорится в сообщении.
Из-за неблагоприятных условий на 70% площадей, расположенных на территории Овидиопольского района Одесской области, не получено всходов семян.
Все сельхозпредприятия района передали в Овидиопольскую РГА информацию о площадях гибели урожая. Все данные обобщили и передали в Одессу.
Отмечается, что эта ЧС регионального уровня.
Ранее мы сообщали, что чрезвычайную ситауцию из-за гибели урожая уже объявил Белгород-Днестровский район.
Напомним, замначальника ГСЧС попался на горячем в Одессе, фото: "Четыре пожара на его совести"
Как сообщала Politeka, Одесса запускает поезда, важное сообщение: куда можно поехать с 1 июня
Также Politeka писала, что одесский нардеп-милионер от Слуги народа не брезгует оплачивать жилье из бюджета: имя "героя"