Решение было принято на днях

Еще в одном районе Одесской области была объявлена чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая

Соответствующее решение было принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, 1 июня, передает Politeka.net, со ссылкой на сообщение пресс-службы РГА.

На этот раз речь идет об Овидиопольском районе.

«Вследствие засушливых условий, которые наблюдались в осенний период 2019 и неблагоприятных явлений в весенний период (дефицит осадков, недостаточное и неудовлетворительное увлажнение почвы, заморозки, низкая относительная влажность воздуха) 2020 года, состоялись повреждения и гибель посевов озимой пшеницы, озимого ячменя, озимого рапса, озимого кориандра и завязи на плодовых деревьях (персик)», - говорится в сообщении.

Из-за неблагоприятных условий на 70% площадей, расположенных на территории Овидиопольского района Одесской области, не получено всходов семян.

Все сельхозпредприятия района передали в Овидиопольскую РГА информацию о площадях гибели урожая. Все данные обобщили и передали в Одессу.

Отмечается, что эта ЧС регионального уровня.

Ранее мы сообщали, что чрезвычайную ситауцию из-за гибели урожая уже объявил Белгород-Днестровский район.

Напомним, замначальника ГСЧС попался на горячем в Одессе, фото: "Четыре пожара на его совести"

Как сообщала Politeka, Одесса запускает поезда, важное сообщение: куда можно поехать с 1 июня

Также Politeka писала, что одесский нардеп-милионер от Слуги народа не брезгует оплачивать жилье из бюджета: имя "героя"