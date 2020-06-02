Жители Одессы пожаловались на детскую площадку в одном из дворов в районе Черемушек

Опасная площадка для детей расположена во дворе жилого дома на улице Ицхака Рабина, 25. Жалоба появилась на сайте "Единого центра обращения граждан», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам одесситов, площадка находится в крайне плачевном состоянии: яма на съезде с горки, сломанные лавочки, расшатанные столбы забора, болото – всё это угрожает жизни и здоровью детей.

«Особенно много неприятностей она приносит после дождей, когда сточная вода собирается в яме гния, зловонствуя. Дети бегают и из-за неровностей в асфальтном покрытии падают в нее», - говорится в обращении.

При этом одесситы отметили, что коммунальщиков они дождались только покраски лавочек и качели, и то в прошлом году.

Ранее мы писали, в одном из одесских дворов на авто рухнуло дерево, которое коммунальщики якобы спили еще год назад.

По рассказам местных жителей, инцидент случился во дворе дома №9 на улице Академика Филатова в Одессе.

Еще прошлым летом жильцы двора пожаловались на дерево в Единый центр обращений граждан.

В обращении они отметили, что дерево полностью сгнило внутри и при сильном ветре может рухнуть в любой момент.

При этом высота дерева достигает пятого этажа, а в внизу часто ходят старики и маленькие дети, которые могут пострадать при падении ствола.

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