В Одессе и области эпидемиологи проверили качество питьевой воды, а также морской

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, передает Politeka.net

По их данным, в течение минувшей недели было отобрано 114 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические и санитарно-химические показатели в районах Одесской области.

Как выяснилось, вода не соответствует нормам.

В частности, в селе Фараоновка Саратского района питьевая вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Она содержит микробы, опасные для здоровья человека.

Санитарно-химическим показателям не соответствует вода из кранов жителей поселка Сарата и сел района — Светлодолинское, Мирнополье, Кулевча, Сергеевка.

Кроме того, были проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 25-26 мая 2020 года во всех определенных контрольных точках Одессы.

По результатам лабораторных исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям.

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