В Одесской области бесследно исчез несовершеннолетний
Как передает Politeka.net, о пропаже 17-летнего парня сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Так, стало известно, что из приюта в райцентре Николаевка Одесской области 3 июня сбежал Терновецкий Богдан, 2003 года рождения.
Рост подростка 155 см, он среднего телосложения. У Богдана темные волосы и карие глаза.
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Разыскиваемый был одет в спортивные штаны с салатовыми полосками, черный свитер и зеленые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о молодом человеке подходящего под данное описание, просят звонить по телефонам +38 (04857) 2-23-66, +38 (04857) 779-45-63 или на спецлинию «102».
Ранее мы сообщали, полиция взялась за одесского участкового, которого подозревают в жестоком обращении с детьми.
Правоохранителю грозит до 8 лет тюрьмы за превышение служебных полномочий.
Согласно версии следствия, в сентябре прошлого года капитан полиции, который на момент совершения преступления занимал должность инспектора по ювенальной превенции Хмельницкого отделения полиции, жестоко обращался с несовершеннолетними воспитанниками Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе, применяя к ним физическую силу и моральное унижение.
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