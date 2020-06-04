В Одесской области бесследно исчез несовершеннолетний

Как передает Politeka.net, о пропаже 17-летнего парня сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Так, стало известно, что из приюта в райцентре Николаевка Одесской области 3 июня сбежал Терновецкий Богдан, 2003 года рождения.

Рост подростка 155 см, он среднего телосложения. У Богдана темные волосы и карие глаза.

Разыскиваемый был одет в спортивные штаны с салатовыми полосками, черный свитер и зеленые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о молодом человеке подходящего под данное описание, просят звонить по телефонам +38 (04857) 2-23-66, +38 (04857) 779-45-63 или на спецлинию «102».

Ранее мы сообщали, полиция взялась за одесского участкового, которого подозревают в жестоком обращении с детьми.

Правоохранителю грозит до 8 лет тюрьмы за превышение служебных полномочий.

Согласно версии следствия, в сентябре прошлого года капитан полиции, который на момент совершения преступления занимал должность инспектора по ювенальной превенции Хмельницкого отделения полиции, жестоко обращался с несовершеннолетними воспитанниками Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе, применяя к ним физическую силу и моральное унижение.

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