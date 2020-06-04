В Одессе и области участились пропажи несовершеннолетних детей

В розыск объявлена 16-летняя Валерия Пашковская, которая пропала три дня назад в Суворовском районе города Одессы. Девушка ушла из дома 1 июня и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

Приметы Леры: рост 160-165 см, глаза серые, длинные русые волосы, среднего телосложения. Была одета в серую кофту и синие джинсы.

«Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пропавшая девушка, просят сообщить в Суворовский ОП по телефонам: (048)779-42-88, (+38095)02-09-972 или на спецлинию «102», говорится в сообщении.

До этого мы писали, что в Одесской области бесследно пропал 17-летний парень.

Так, стало известно, что из приюта в райцентре Николаевка Одесской области 3 июня сбежал Терновецкий Богдан, 2003 года рождения.

Рост подростка 155 см, он среднего телосложения. У Богдана темные волосы и карие глаза.

Кроме того, в Одесской области полиция и родственники разыскивали безвести пропавшую девушку, о которой нет известий длительное время.

Так, в Любашевским районе пропала 17-летней Борчук Татьяна Сергеевна.

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