К чему готовиться одесситам

В пятницу, 5 июня погода в Одессе начнет налаживаться

О том, что ждет одесситов, рассказали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Пасмурная погода в Одессе будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-16 °С, днем ​​21-23 °С.

Температура морской воды 13-14 °С.

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-16 °С, днем ​​21-26 °С, местами до 29 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Ранее сообщалось о том, что метеорологи предупредили жителей, когда в Одессу придет настоящая жара.

По их данным, первую половину июня погоду в Одессе будут определять циклоны, которые принесут дожди и шквальные ветры. Дожди закончатся только в середине июня, после чего начнется существенное потепление.

Согласно данным сайта Gismeteo солнечная погода и летняя жара начнется во второй половине июня.

Температура воздуха в некоторые дни достигнет аж +31 градуса. При этом средняя температура будет колебаться в пределах +25 +22 градуса.

Кроме того, по прогнозам синоптиков Gismeteo до середины июня в Одессе периодически ожидаются осадки. В большинстве случаев это будет кратковременный дождик. Однако в первую неделю прогнозируются грозы и ливни.

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