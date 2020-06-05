В пятницу, 5 июня погода в Одессе начнет налаживаться
О том, что ждет одесситов, рассказали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Пасмурная погода в Одессе будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-16 °С, днем 21-23 °С.
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Температура морской воды 13-14 °С.
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16 °С, днем 21-26 °С, местами до 29 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Ранее сообщалось о том, что метеорологи предупредили жителей, когда в Одессу придет настоящая жара.
По их данным, первую половину июня погоду в Одессе будут определять циклоны, которые принесут дожди и шквальные ветры. Дожди закончатся только в середине июня, после чего начнется существенное потепление.
Согласно данным сайта Gismeteo солнечная погода и летняя жара начнется во второй половине июня.
Температура воздуха в некоторые дни достигнет аж +31 градуса. При этом средняя температура будет колебаться в пределах +25 +22 градуса.
Кроме того, по прогнозам синоптиков Gismeteo до середины июня в Одессе периодически ожидаются осадки. В большинстве случаев это будет кратковременный дождик. Однако в первую неделю прогнозируются грозы и ливни.
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