В Одессе поваленное шквальным ветром дерево раздавило автомобиль

Происшествие случилось, в четверг, 4 июня во дворе многоэтажного жилого дома на проспекте Ак. Глушко, 22Б, сообщают местные СМИ.

Удар был настолько сильным, что у припаркованного под ним авто Mitsubishi Gallant раздавило крышу и помяло багажник. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Сообщается, что на место прибыли работники «Зелентреста», которые и распилили дерево.

Жильцы дома жалуются на коммунальные службы, и говорят, что это уже третье обрушение дерева за последний месяц. Во дворе таких аварийных деревьев и веток с десяток, а все обращения по этому поводу оказались безрезультатны.

Пострадавший водитель автомобиля готовится подавать в суд на коммунальщиков.

Деревопады- частое явление в Одессе. Еще один случай произоше в центре Одессы.

Так огромное дерево упало прямо на киоск, в котором находился продавец.ЧП случилось на улице Нежинской угол Льва Толстого.

Дерево рухнуло и раздавило киоск по продаже овощей. Девушка-продавщица не пострадала. Она находится в шоком состоянии.

Кроме того, при падении ветка зацепила контактную сеть троллейбусов. В результате происшествия остановилось движение троллейбусов и трамваев.

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