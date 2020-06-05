В преддверии курортного сезона в Одессе на пляжи и прибрежные территории вывели бойцов Нацгвардии
Силовики будут патрулировать курортные зоны в районе Золотого берега, Аркадии, Ланжерона, Лузановки. Информацию об этом обнародовала пресс служба Национальной гвардии Украины в соцсетях, передает Politeka.net
"Гвардейцы патрулируют курортные зоны на прибрежных территориях Золотого берега, Аркадии, Ланжерона, Лузановки и в местах массового отдыха", - говорится в сообщении.
Одесситов предупреждают, что отдыхать можно, но без правонарушений и с соблюдением карантинных ограничений.
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Ранее мы писали, на «Трассе здоровья» вблизи пляжа «Дельфин» иностранец обстрелял из пистолета, проезжающего на велосипеде мужчину, заставив его встать на колени и просить пощады.
44-летний гражданин Армении на почве внезапно возникших неприязненных отношений достал пистолет и семь раз выстрелил в незнакомца, ранив в обе ноги и таз. После этого злоумышленник заставил пострадавшего встать на колени и просить прощения.
Также мы сообщали о стрельбе, которая возникла после драки на проспекте Добровольского в Одессе.
Трое мужчин повздорили, а затем подрались. Один выхватил нож, а другой травматический пистолет.
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