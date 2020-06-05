Новая вспышка китайского вируса зафиксирована в Одесской области
В этот раз заболевание докатилось до Болградского района. За минувшие сутки диагноз лабораторно подтвердили у 8 пациентов. Об этом рассказал в ходе брифинга в ОГА главный санитарный врач региона Виталий Гончаров, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Медик отметил, что всего в районе было выявлено 31 случай заболеваемости. Он также добавил, что за сутки опасный вирус подтвердили у 6 одесситов.
В свою очередь, одесский губернатор Максим Куцый сообщил, в Болград отправилась комиссия областного департамента здравоохранения для изучения ситуации. В связи со вспышкой карантин в районе пока смягчать не будут.
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По состоянию на утро, 5 июня, с начала эпидемии зарегистрировано 970 случаев инфицирования.
За последние сутки в регионе зарегистрированы 37 новых случаев заболевания. Летальных случаев нет. Выздоровели 39.
Всего с начала эпидемии в Одесской области выздоровели 290 человек, а скончались 18. 329 человек выздоровели, болеют на данный момент 623.
В Украине с начала эпидемии подтверждены 25 964 случаев заболевания COVID-19. Новых случаев 553. Всего умерли 762 человека, из них 15 за последние сутки. 11372 людей выздоровели, 330 - за последние сутки. Болеют на данный момент 13830 человек.
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