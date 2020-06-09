Семёнов не общается с детьми уже три года

Отца знаменитой одесской пятерни Сергея Семенова лишили родительских прав

Соответствующее решение принял Суворовский суд города Одессы 3 июня, сообщает информационный портал Odessa.online.

Как известно, осенью 2017 года мама одесских пятерняшек Оксана Кобелецкая развелась со своим супругом Сергеем Семеновым и подала на алименты.

Суд обязал отца выплачивать алименты в размере 760 гривен в месяц на одного ребенка (всего у пары шестеро детей).

Однако, по словам Кобелецкой, за последние три года горе-отец ни разу не виделся с детьми и задолжал им алименты в сумме 114 тысяч гривен.

Также, многодетная мама утверждает, что экс-муж сделал себе инвалидность 3-й степени и ему назначили пенсию.

Так как у него нет рабочего стажа, то она получилась минимальная. И из этой пенсии на алименты высчитывается половина — всего 800 гривен.

Кобелецкая подала на увеличение выплат, но в феврале прошлого года ей было отказано, и тогда возмущенная одесситка подала в суд с тем, чтобы бывшего лишили родительских прав. Судебный процесс затянулся на 17 месяцев.

Сейчас Кобелецкая в судебном порядке добивается выписки Семенова из квартиры.

Многодетная мама заявила, что хотела бы дать пятерняшкам свою фамилию, но когда они подрастут, то сами решат, на какой фамилии остаться.

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