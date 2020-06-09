Дерзкое ограбление произошло на промрынке «7 километр»
Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса сейчас», передает Politeka.net
Как стало известно, злоумышленники разрезали контейнер и вынесли товара более чем на 70 тысяч долларов, что составляет почти 2 миллиона гривен.
Кражу обнаружил утром хозяин контейнера. Добычей воров стали ткани для пошива школьных форм.
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Отмечается, что территория промрынка охраняется, но руководство складского комплекса отказывается компенсировать ущерб и объяснять, как могло произойти ограбление.
Кроме того, сообщается, что полиция до сих пор не приехала на место происшествия.
В связи с этим предприниматели планируют выйти на митинг.
Ранее мы писали, утром 2 июня, на промрынке «7 километр» совершено вооруженное нападение на магазин тканей. Мужчины в масках зашли в торговую точку, сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников рынка. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.
В результате было ранено два человека.
Полиция установила, что налетчиками, которые устроили погром в магазине тканей, принадлежащий сирийским биснесменам, оказались работники охранной фирмы. Их местонахождение устанавливается.
В тоже время силовики задержали водителей микроавтобусов, на которых скрылись бандиты. Их обнаружили в частном секторе.
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