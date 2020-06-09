В Одессе родители забили тревогу после того, как их сын не пришел домой
Как передает Politeka.net, об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции.
Так, стало известно, что в Одессе пропал подросток 15 лет. Из дома он ушел три дня назад и до сих пор не вернулся.
Пропавший имеет длинные волосы черного цвета, худощавый, есть некоторые проблемы с речью. Был одет в спортивный костюм.
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«Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться подросток, просят сообщить по телефону: (048) 746-29-07 или по спецлинии «102», - говорится в сообщении.
До этого в Одессе разыскивали 16-летнюю Валерию Пашковскую, которая пропала три дня назад в Суворовском районе города Одессы. Девушка ушла из дома 1 июня и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы Леры: рост 160-165 см, глаза серые, длинные русые волосы, среднего телосложения. Была одета в серую кофту и синие джинсы.
К слову, еще недавно на территории Одесского региона разыскивали двух девушек, которые ушли из дома и не вернулись.
Из дома в селе Троицком, что в Любашевском районе Одесской области в очередной раз сбежала Борчук Татьяна 2002 года.
Вторая разыскиваемая Романюк Марина 2004 года рождения. Она ушла из дома в Одессе в конце месяца и родители обратились в полицию за помощью.
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