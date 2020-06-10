Экологи бьют тревогу не один год

В сети показали, как лиманы в природном заповеднике на Одесчине превращаются в пустыню из-за безразличия властей и сговора

О том, что нацпарк "Тузловские лиманы" в Одесской области может превратиться в пустыню, слухи начали ходить еще пару лет назад. Уже тогда экологи забили тревогу, отмечая, что водно-болотные угодья, расположенные там, на грани катастрофы.

В этом году мелководья пересохли и превратились соляную пустыню, пишет Культурометр .

В следствии природной катастрофы вынуждены мигрировать сотни различных видов обитателей нацпарка, в том числе и краснокнижные птицы.

Экологг Иван Русев отмечает, что плачевная ситуация с сокращением водно-болотных угодий пагубно влияет на развитие популяций видов и их разнообразие.

Однако все попытки администрации нацпарка соединить лиманы с морем приводят к огромному сопротивлению местных бизнесменов и политиков, которые занимаются выловом рыбы в промышленных масштабах.

Кроме того, главе района А. Чечило было отправлено 13 запросов с просьбой посодействовать спасению экосистемы парка, но чиновник не отвечает на письменные запросы, игнорируя катастрофу.

Ранее мы сообщали, аномально теплая зима, отсутствие дождей и снега привели к тому, что один из самых больших водоемов Украины - озеро Ялпуг, обмелел.

Местные жители не помнят, чтобы озеро находилось в таком состоянии вообще. Очевидцы засняли как сейчас выглядит подводящий канал для водоносной станции-1, которая находится в районе села Оксамитное.

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