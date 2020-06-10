11 и 12 июня жителям Суворовского района и части Лиманского района придется не сладко, ведь им отключат воду
Как передает Politeka.net, пресс-служба филиала «Инфоксводоканал» предупреждает горожан об отключении воды в связи необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка магистрального водопровода диаметром 300 мм.
По предварительной информации, без водоснабжения жителям придется просидеть почти целый день, а именно с 09:30 до 22:00 11 июня.
Именно в это время будет прекращена подача воды потребителям, проживающим по следующим адресам:
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- Крымская, 62-70,
- Семена Палия, 92-96,
- Академика Заболотного, 35-45,
- Десантный бульвар 4, 6, 18.
Кроме того известно, что в связи с необходимостью проведения аварийных работ по ремонту задвижки 1400 мм с 23:30 11 июня до 08:00 12 июня 2020 года будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:
- ж/м Котовского,
- ж/м Лузановка,
- 21-й км Старокиевского шоссе.
- пос.Шевченко,
- с.Крыжановка,
- с.Лески,
- с.Фонтанка,
- с.Александровка,
- с.Новая Дофиновка,
- пгт.Черноморское-1,2,
- с.Корсунцы,
- с.Ильичевка,
- с.Вапнярка,
- с.Красноселка,
- с.Свердлово,
- с.Светлое,
- с.Визирка,
- порт «Южный»,
- с.Сычавка,
- ТРЦ «Ривьера».
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