11 и 12 июня жителям Суворовского района и части Лиманского района придется не сладко, ведь им отключат воду

Как передает Politeka.net, пресс-служба филиала «Инфоксводоканал» предупреждает горожан об отключении воды в связи необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка магистрального водопровода диаметром 300 мм.

По предварительной информации, без водоснабжения жителям придется просидеть почти целый день, а именно с 09:30 до 22:00 11 июня.

Именно в это время будет прекращена подача воды потребителям, проживающим по следующим адресам:

Крымская, 62-70,

Семена Палия, 92-96,

Академика Заболотного, 35-45,

Десантный бульвар 4, 6, 18.

Кроме того известно, что в связи с необходимостью проведения аварийных работ по ремонту задвижки 1400 мм с 23:30 11 июня до 08:00 12 июня 2020 года будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:

ж/м Котовского,

ж/м Лузановка,

21-й км Старокиевского шоссе.

пос.Шевченко,

с.Крыжановка,

с.Лески,

с.Фонтанка,

с.Александровка,

с.Новая Дофиновка,

пгт.Черноморское-1,2,

с.Корсунцы,

с.Ильичевка,

с.Вапнярка,

с.Красноселка,

с.Свердлово,

с.Светлое,

с.Визирка,

порт «Южный»,

с.Сычавка,

ТРЦ «Ривьера».

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