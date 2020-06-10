11 и 12 июня жителям Суворовского района и части Лиманского района придется не сладко, ведь им отключат воду

Как передает Politeka.net, пресс-служба филиала «Инфоксводоканал» предупреждает горожан об отключении воды в связи необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка магистрального водопровода диаметром 300 мм.

вода, отключение

По предварительной информации, без водоснабжения жителям придется просидеть почти целый день, а именно с 09:30 до 22:00 11 июня.

Именно в это время будет прекращена подача воды потребителям, проживающим по следующим адресам:

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  • Крымская, 62-70,
  • Семена Палия, 92-96,
  • Академика Заболотного, 35-45,
  • Десантный бульвар 4, 6, 18.

Кроме того известно, что в  связи с необходимостью проведения аварийных работ по ремонту задвижки 1400 мм с 23:30 11 июня до 08:00 12 июня 2020 года будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:

отключение воды

  • ж/м Котовского,
  • ж/м Лузановка,
  • 21-й км Старокиевского шоссе.
  • пос.Шевченко,
  • с.Крыжановка,
  • с.Лески,
  • с.Фонтанка,
  • с.Александровка,
  • с.Новая Дофиновка,
  • пгт.Черноморское-1,2,
  • с.Корсунцы,
  • с.Ильичевка,
  • с.Вапнярка,
  • с.Красноселка,
  • с.Свердлово,
  • с.Светлое,
  • с.Визирка,
  • порт «Южный»,
  • с.Сычавка,
  • ТРЦ «Ривьера».

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