Мэр Геннадий Труханов отреагировал на недавние обвалы домов в Одессе, обвинив в них самих жильцов

Свое заявление одесский градоначальник сделал во время сессии, пишут местные СМИ .

Так, по словам Труханова, обрушение дома на улице Ясной произошло по вине хозяина одной из квартир, который самовольно решил ее перестроить.

«Даже невооруженным взглядом видно. Там выкуплен этаж, появилась мансарда, перепланировка, снесены опорные стены, между третьим и четвертым этажом залили бетоном, нарушили эксплуатацию здания, - заметил мэр.

Также, Труханов обратил внимание, что в доме неделю текла вода и подмывала конструкцию.

Однако обратим внимание, что экспертиза здания еще не была проведена, поэтому слова мэра являются только предположениями.

Ранее мы рассказывали об обвале жилого дома в Одессе. Известно, что ЧП произошло еще 18 мая по адресу улица Торговая, 20. Около 16:25 часть пятиэтажного жилого дома резко обвалилась.

В результате обрушения никто не пострадал. По данным правоохранителей, обвал произошел в четырех квартирах. Их жителей установили и выяснили, что на момент происшествия никого из них не было дома.

Еще одно обрушение дома произошло вечером 21 мая на улице Среднефонтанской, 29.

Там частично обвалилось двухэтажное здание 1920 года постройки, которое долгое время находился в аварийном состоянии. Известно, что часть жильцов из него была отселена.

Напомним, обвал дома в Одессе: появилась новая угроза для жителей, подробности

Как сообщала Politeka, "Дорогой ремонт и шикарный вид из окон": как выглядела квартира в рухнувшем доме в Одессе, фото

Также Politeka писала, что в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация: кадры с места ЧП.