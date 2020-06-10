Количество инфицированных китайским вирусом на Одесчине преодолело тысячный рубеж

Новые тревожные данные озвучили в пресс-службе МОЗ, передает Politeka.net.

По состоянию на утро среды 10 июня, подтвержденных случаев заражения зарегистрировано 1028. Скончались 18 человек, вылечились 418 пациентов и продолжают болеть на данный момент 592 человека.

За минувшие сутки опасную инфекцию лабораторно подтвердили у 18 человек. Летальных случаев нет. Выздоровели 42 человека.

В пресс-службе одесского горсовета отметили, что среди новых заболевших шесть — одесситы, в том числе двухлетняя девочка.

По состоянию на 10 июня в инфекционной больнице находится 33 пациента с подтвержденным диагнозом. Среди пять человек пребывают в тяжелом состоянии.

В Украине с начала эпидемии подтверждены 28 381 случаев заболевания COVID-19. Новых случаев 394. Из них 833 человек умерли - 23 за последние сутки. 12 769 человек выздоровели, из них 357 за минувшие сутки. Болеют на данный момент 14 779 человек.

Ранее мы сообщали, новая вспышка китайского вируса привела к изоляции двух сел в Одесской области.

Речь идет о населенных пунктах Криничное и Дмитровка в Болградском районе. Там установили карантинные контрольно-пропускные пункты в связи с увеличением количества инфицирования.

Известно, что всего в районе зарегистрировано 34 случая заболевания СОVID-19.

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