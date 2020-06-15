Пять человек получили осколочные ранения после взрыва гранаты

Происшествие случилось на выходных во дворе дома в селе Дачное Беляевского района, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как выяснилось, трое молодых мужчин в возрасте 23-29 лет нашли в местном карьере несколько гранат РГД-5, принесли их домой и начали разбирать.

Рядом с ними во дворе находились также 16-летняя девушка и 70-летняя женщина. В итоге одна из гранат взорвалась. Все пятеро получили осколочные ранения конечностей.

На место ЧП съехались следственно-оперативная группа и взрывотехники. После осмотра полиция обнаружила и изъяла еще две гранаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины», - отметили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что Одессу захлестнула волна преступности с использованием оружия.

В частности, иностранец обстрелял из пистолета, проезжающего на велосипеде мужчину, заставив его встать на колени и просить пощады. Беспредел случился на «Трассе здоровья» вблизи пляжа «Дельфин» в мае.

44-летний гражданин Армении на почве внезапно возникших неприязненных отношений достал пистолет и семь раз выстрелил в незнакомца, ранив в обе ноги и таз. После этого злоумышленник заставил пострадавшего встать на колени и просить прощения.

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