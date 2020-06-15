В сети показали, почему нельзя купаться в море после того, как на Одессу обрушился мощный ливень
В ночь на 14 июня в Одессе прошел проливной дождь, который затопил несколько улиц, а также привел к потопу на пляже в Аркадии. В результате обильных осадков вновь забили грязевые фонтаны из-под земли и потекли в прибрежную зону отдыха. Кадрами поделились очевидцы в телеграм-канале «Odessa_info», передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Отметим, что вместе с дождевой водой в море попадает огромное количество городской пыли, грязи и мусора, и фекалий.
В связи с этим одесситов и гостей города предупредили, если им дорого здоровье, то на городских пляжах и, в частности в Аркадии, в ближайшее время лучше воздержаться от купания в море.
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Ранее мы уже писали, что морская вода у берегов Одессы не соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям. Об этом сообщает одесский лабораторный центр Минздрава.
«Пробы морской воды были отобраны в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, пляжах Одессы, Лиманского, Овидиопольского районов. 98 проб — на микробиологические показатели и 40 проб на санитарно-химические показатели», - говорится в сообщении.
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