На пляже в Одессе нашли тело женщины

Страшную находку обнаружили вечером 14 июня в кабинке для переодевания на пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана, сообщила пресс-служба местной полиции, передает Politeka.net.

Как оказалось, пенсионерка свела счеты с жизнью, повесившись на шарфе. Ее тело обнаружил охранник и сообщил в полиции.

Личность погибшей уже установлена, это одесситка 1936 года рождения.

В полиции уточнили, что по факту открыто уголовное производство по ст. 115 УК с пометкой "Самоубийство".

Ранее мы сообщали о еще одном происшествии, которое случилось на выходных в селе Дачное, что под Одессой.

Пять человек получили осколочные ранения после взрыва гранаты.

Трое молодых мужчин в возрасте 23-29 лет нашли в местном карьере несколько гранат РГД-5, принесли их домой и начали разбирать.

Рядом с ними во дворе находились также 16-летняя девушка и 70-летняя женщина. В итоге одна из гранат взорвалась. Все пятеро получили осколочные ранения конечностей.

На место ЧП съехались следственно-оперативная группа и взрывотехники. После осмотра полиция обнаружила и изъяла еще две гранаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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