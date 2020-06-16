Четыре пляжа не соответствуют нормам

Стало известно, на каких пляжах Одессы можно загорать и купаться в море без опаски для здоровья

В силу сложившихся причин, многие украинцы в этом году рассматривают отдых в Одессе, как один из реальных вариантов оздоровиться, однако не тут то было.

Как оказалось, на четырех пляжах микробиологические показатели морской воды на соответствуют нормам. Об этом сообщил «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», передает Politeka.net.

В частности, купаться не рекомендуется на пляжах Аркадия, Ланжерон, «Дельфин» и 13-я станция Большого Фонтана.

«Пробы морской были отобраны: в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, пляжах г Одессы, Лиманского, Овидиопольського районов - 93 пробы на микробиологические показатели, из них не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям 12 проб (г Одесса - пляжи 13ст. Большого Фонтана, «Аркадия», «Дельфин», «Ланжерон»)», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все пробы морской воды на санитарно-химические показатели соответствовали гигиеническим требованиям.

Купальный сезон, который в Одессе стартовал 15 мая, продлится до 15 сентября.

Ранее мы сообщали, на пляже в Одессе нашли тело женщины.

Страшную находку обнаружили вечером 14 июня в кабинке для переодевания на пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана. Пенсионерка свела счеты с жизнью, повесившись на шарфе. Ее тело обнаружил охранник и сообщил в полиции.

Личность погибшей уже установлена, это одесситка 1936 года рождения.

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