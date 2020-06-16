15 июня ознаменовалось очередным пожаром в жилом доме Одессы, в результате которого спасателям пришлось в спешном порядке эвакуировать жильцов подъезда

Подробности рассказали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net.

По словам спасателей, поздно вечером 15 июня поступило сообщение о пожаре в одиннадцатиэтажном жилом доме по улице Люстдорфская дорога, 140/1.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на одиннадцатом этаже.

«Пожарные локализовали возгорание в 23:37 и ликвидировали в 23:40 на площади 20 метров квадратных», - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливаются.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что от ГСЧС привлекалось 8 единиц и 30 человек личного состава

Ранее мы сообщали, в Одессе на Черёмушках огонь уничтожил торговый киоск.ЧП случилось рано утром улице Космонавтов.

Прибывшие спасатели за полчаса полностью потушили возгорание на площади 30 метров квадратных.

Жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что киоск полностью выгорел. Спасатели не исключают, что его могли поджечь, однако окончательную причину пожара установит следствие.

От ГСЧС привлекались 3 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава.

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