В среду 17 июня, во всех районах Одессе раздастся вой сирен
Об этом предупреждает всех жителей и гостей города пресс-служба одесской мэрии, передает Politeka.net.
В среду, 17 июня, будут проводить комплексную проверку автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей.
Электросирены будут включаться поочередно в каждом районе города.
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Как сообщает пресс-служба горсовета, поэтапное включение сирен запланировано на период с 14.00 до 14:30.
«Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен», - объяснили в мэрии.
Ранее мы сообщали о том, что отдыхающими не рекомендуют купаться в море на четырех пляхах Одессы, так как там вода не соответствуют нормам на микробиологические показатели.
В частности, купаться опасно для здоровья на пляжах Аркадии, Ланжерона, «Дельфин» и 13-я станция Большого Фонтана.
«Пробы морской были отобраны: в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, пляжах г Одессы, Лиманского, Овидиопольського районов - 93 пробы на микробиологические показатели, из них не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям 12 проб (г Одесса - пляжи 13ст. Большого Фонтана, «Аркадия», «Дельфин», «Ланжерон»)», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что все пробы морской воды на санитарно-химические показатели соответствовали гигиеническим требованиям.
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