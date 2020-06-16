Электросирены будут включать по очереди в каждом районе города

В среду 17 июня, во всех районах Одессе раздастся вой сирен

Об этом предупреждает всех жителей и гостей города пресс-служба одесской мэрии, передает Politeka.net.

В среду, 17 июня, будут проводить комплексную проверку автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей.

Электросирены будут включаться поочередно в каждом районе города.

Как сообщает пресс-служба горсовета, поэтапное включение сирен запланировано на период с 14.00 до 14:30.

«Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен», - объяснили в мэрии.

Ранее мы сообщали о том, что отдыхающими не рекомендуют купаться в море на четырех пляхах Одессы, так как там вода не соответствуют нормам на микробиологические показатели.

В частности, купаться опасно для здоровья на пляжах Аркадии, Ланжерона, «Дельфин» и 13-я станция Большого Фонтана.

«Пробы морской были отобраны: в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, пляжах г Одессы, Лиманского, Овидиопольського районов - 93 пробы на микробиологические показатели, из них не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям 12 проб (г Одесса - пляжи 13ст. Большого Фонтана, «Аркадия», «Дельфин», «Ланжерон»)», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все пробы морской воды на санитарно-химические показатели соответствовали гигиеническим требованиям.

Напомним, полиция и спасатели не реагировали: под Одессой случилась трагедия со спортсменкой

Как сообщала Politeka, дельфины подплыли к самому берегу в Одессе: редкие кадры показали в сети

Также Politeka писала, на пляже в Одессе устроили беспредел, фото: "Скоро в море залезут с топчанами"