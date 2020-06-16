Погода не радует одесситов своим непостоянством, и чтобы быть готовым к ее сюрпризам коммунальщиков вывели на улицы города

Ночью и утром 16 июня 2020 года в Одессе прошел сильный ливень, в результате которого выпало 11 миллиметров осадков, сообщает официальный сайт города Одессы, передает передает Politeka.net.

Однако продолжительный дождь не привел к возникновению подтоплений и коллапсу в работе общественного и автомобильного транспорта. Ливневая канализация справилась с многочисленными осадками. Из трех насосов главной насосной станции, которые включают для откачки сточных вод, задействован только один.

Коммунальщики не расслабляются и несут дежурство на проблемных улицах: Балковской, Среднефонтанской, Приморской, Атамана Головатого, Академика Королева и Люстдорфской. Там задействованы сотрудники КП «Городские дороги» вместе с техникой.

Также отмечается, что общественный транспорт работает без задержек, в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о ЧП, которое накрыло Одесскую область на выходных. В результате мощного ливня были затоплены целые села.

Больше всего пострадали жители города Рени, а также населенных пунктов Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное.

«Это катастрофа для местных бюджетов итак опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с вирусом, - заметил чиновник.

Также мы писали, что мощный ливень превратил улицы в реки в Одессе, а на юге области выпал град размером с куриное яйцо.

Напомним, мощный ливень затопил Одесскую область: кадры разгула стихии

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

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