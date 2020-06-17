В среду, 17 июня погода порадует одесситов солнцем, а вот по области ожидается дождь с грозой

Как передает об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Уже с самого утра в Одессе распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-18 ° С, днем ​​22-24 °С.

Температура морской воды 19-20 °С.

По Одесской области метеорологи прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​во время грозы местами шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19 °С, днем ​​22-27 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

До этого сообщалось, что в силу сложившихся причин, многие украинцы в этом году рассматривают отдых в Одессе, как один из реальных вариантов оздоровиться, однако не тут то было.

Как оказалось, на четырех пляжах микробиологические показатели морской воды на соответствуют нормам. Об этом сообщил «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

В частности, купаться не рекомендуется на пляжах Аркадия, Ланжерон, «Дельфин» и 13-я станция Большого Фонтана.

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