В Одессе родители обратились в полицию с просьбой разыскать их 17-летнюю дочь, которая бесследно исчезла

Известно, что Анастасия Костюк, 2004 года рождения, проживающая в Малиновском районе города. Вчера, 17 июня, вышла из дома и до сих пор не вернулась.



Соответствующее сообщение о пропаже обнародовала пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

Девушка ростом 155 см, среднего телосложения. У нее темные волосы и глаза карие.

В момент исчезновения Настя была одета в светлую куртку, черные джинсы, белые кроссовки.

«Всех, кто обладает информацией о том, где может находиться Анастасия Костюк, просят сообщить в Малиновский ОП по телефону (048) 765-75-27 или на спецлинию «102», - говорится в сообщении.

До этого в полиции была объявлена в розыск Дугинова Полина 2006 года рождения, которая поздно вечером 15 июня ушла из дома в неизвестном направлении и теперь от девочки нет никаких вестей.

Она была одета в черную рубашку, черные шорты и белые кроссовки.

Полина выглядит на 13-16 лет. Ее рост 160-162 см, девочка среднего телосложения, сутулая, волосы окрашены в розовый цвет средней длины, глаза карие.



Также в Одессе пропала 16-летняя Габриелян Лаура Амаякивна, 2003 г.р. Она окинула место проживания еще 10 июня и до настоящего времени о местонахождении девушки ничего не неизвестно.

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