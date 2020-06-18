В Одесской области неадекватные родители воспитывали свою малолетнюю дочь страшным способом

Они переодически садили 11-летнюю девочку на цепь, чтобы так не сбегала из дома. Вопиющие детали сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По информации правоохранителей, событие имело место в апреле текущего года в одном из сел Белгород-Днестровского района. Тогда, по словам соседей, что мать избила 11-летнюю девочку за то, что та без разрешения ушла домой из гостей, где взрослые выпивали.

В ходе расследования было установлено, что девочку не только били, но и привязывали на цепь, чтобы не убегала из дома. И отношение к этому имела не только 42-летняя мать ребенка, но и ее 40-летний сожитель, который пристроил цепь к дивану.

Такой метод «воспитания», отмечают в полиции, нерадивым родителям посоветовала подруга матери.

В результате событие переквалифицировали на ч.2 ст.127 (пытки) Уголовного кодекса Украины и всем трем фигурантам объявили подозрение.

Кроме того, действия матери, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, квалифицированы еще и по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие пока продолжается.

Ранее мы сообщали, в Одессе родители обратились в полицию с просьбой разыскать их 17-летнюю дочь, которая бесследно исчезла.

Известно, что Анастасия Костюк, 2004 года рождения, проживающая в Малиновском районе города. Вчера, 17 июня, вышла из дома и до сих пор не вернулась.

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