Под Одессой корабль пошел на дно из-за перегрузки

Масштабное ЧП случилось в среду, 17 июня, морском порту Черноморска, пишет Думская .

Сообщается, что перегруженный зерном балкер Shandong Fu De, который под флагом Гонконга должен отправиться в Амстердам, лег на дно.

"Судно коснулось дна, и это серьезное ЧП. Мы не знаем, что на дне, и вполне возможна деформация", — рассказали на корабле.

По информации издания, балкер пытаются снять с грунта буксирами.

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Согласно информации, корабль с грузом направлялся под флагом Либерии из Елевсиса в турецкий Гемлик. Между островами Лесбос и Скирос он попал в шторм. Из-за этого произоршло смещения груза и судно опасно накренилось. В 4 утра капитан подал сигнал бедствия.

Сообщается, что в спасательной операции участвовало несколько кораблей и три вертолета, которые эвакуировали 14 членов экипажа — граждан Украины (по всей видимости, все они жители Одесской области). Их доставили в центр здоровья острова Скирос.

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