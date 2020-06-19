Жители Одесской области взбунтовались против ужесточения карантина

Страсти накалились в городе Болграде, где с 18 июня власти решили усилить карантинные меры из-за нового всплеска заболеваемости китайским гриппом.

Так, предприниматели организовали стихийный митинг у здания РГА, с требованием не закрывать их на карантин. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Мы требуем от властей отменить карантинные меры, которые не дают нам возможности торговать на рынках и в магазинах, заставляют закрыть учреждения общественного питания", - заявил один из участников протеста.

Как сообщают местные СМИ, во время митинга люди собирали подписи под обращением к руководству района и ждали общения с главой Болградской РГА, однако никто из руководства района к ним не вышел.

Тогда разъяренные предприниматели прорвались через охрану и собрались под кабинетом главы Болградской РГА, требуя его выхода к людям.

А тем временем чиновники обнародовало данные о текущей эпидемической ситуации в Болградском районе.

В частности, по состоянию на 18 июня лабораторно подтвержден 91 случай заражения. Больше всего инфицированных в населенных пунктах Дмитровка (41), Криничное (14), Городное (11), Болград (8).

Всвязи со сложной эпидемической ситуации в Болградском районе были изолированы на карантин села Дмитровка и Криничное, а в Измаильском районе - село Першотравневое.

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