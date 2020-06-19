Летом в Одессе участились пропажи несовершеннолетних девушек

Об очередном таком случае сообщает пресс-служба ГУНП области, передает Politeka.net.

Как стало известно, 17 июня ушла из дома и не вернулась 16-летняя Кристина Галай. Ее объявили в розыск Шевченковским отделением полиции.

Пропавшая девушка ростом 174 см, худощавого телосложения, у нее темные волосы.

Была одета в черную майку и синие джинсы.

«Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить в Шевченковское отделение полиции по телефону (048) 779-49-67 или по спецлинии "102", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, в разгар курортного сезона в Одессе активизировалась малолетняя банда, которая нападает на прохожих, а затем отбирает у них всё ценное.

Так, трое подростков заприметили жертву на улице Варненской и решили ее ограбить.

Один ударил его в затылок, отчего мужчина упал. После этого они втроём избили мужчину, отобрали у него 2,5 тысячи гривен и убежали.

Копы разыскали и уже задержали двух 15-летних злоумышленников. Им сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Третьего объявили в розыск. За содеянное малолеткам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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