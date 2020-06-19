Юг Одесской области оказался в числе наиболее пострадавших из-за засухи, где зафиксирована гибель 70% всех посевов урожая
В прошлом месяце в Кабмине обещали выделить дотации пострадавшим фермерам, однако, как выяснилось, помощь аграриям до сих пор никто не выделил.
В правительстве говорят, что нет механизмов для этого.
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«На юге Одесской области сложная ситуация. Мы продолжаем изучение вопроса. На данный момент у нас, у Кабинета министров, нет механизмов помощи частному сектору, – заявил министр экономики Игорь Петрашко.
Также он добавил, что в министерстве изучают этот вопрос и надеются "вместе с комитетом, найти какое-то законодательное решение".
Напомним, что аномально теплая зима, отсутствие дождей и снега привели к катастрофической ситуации с урожаем озимых культур в Одесской области.
«Среди наиболее пострадавших – хозяйства Болградского, Измаильского, Татарбунарского, Килийского и Ренийского районов, где зафиксирована гибель 70% посевов. На 50% площадей погибли посевы в Белгород-Днестровском, Беляевском, Арцизском, Саратском и Тарутинском районах, – сообщил начальник управления аграрной политики Одесской ОГА Иван Петрив.
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