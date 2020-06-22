Погода в Одессе заставит понервничать граждан, вся область окажется под ударом дождя с грозами
Так, одесситов 22 июня ожидает резкое ухудшение погодных условий. О чем предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В ближайшие часы в Одессе и области ожидается дождь, грозы и порывы ветра в 15 – 20 м/с. Также возможен град. При этом будет довольно тепло - воздух прогреется до 27 градусов тепла.
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В частности, уровень опасности "желтый". Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды могут падать ветки и кабеля.
Напомним, что стихия будет немилосердной и к другим регионам Украины. Ведь погода в Украине 22 июня продолжит кошмарить граждан дождями и грозами, которые накроют все регионы.
Так, днем ожидается от 24 до 28 по Цельсию. Ночью похолодает до 15-18 градусов выше нуля. На улице будет с осадками, возможны грозы.
На севере Украины стоит ожидать 26-29 жары днем, а также дождей с грозами. Ночью же похолодает до 17-20 градусов.
Центральные регионы не будут выбиваться из колеи – дожди с грозами будут сопровождаться жарой в пределах 24-27 по Цельсию. Ночью синоптики прогнозируют от 16 до 19 тепла. А на востоке украинцам стоит готовиться к дневным 26-29 градусам. Хотя на улице будет дождливо и с грозами.
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