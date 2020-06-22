Стала известна предполагаемая причина утечки нефтепродуктов рядом с побережьем Одессы

В Одессе 21 июня произошла утечка нефтепродуктов с многострадального танкера "Делфи". Объем горючего, попавшего в акваторию, пока не определен, как и ​​точная причина утечки.

Об этом "Громадському радіо" рассказал представитель Одесской областной государственной администрации Денис Соколов.



"Это пятно - это остатки топлива, которое осталось в танкере с момента, как он сел на мель у пляжа. Экологи сразу выехали на место и засыпали пятно сорбентом, который впитал все токсичные вещества. В то же время работники муниципальной стражи объясняли отдыхающим, что купаться на этом пляже нельзя из-за, в частности, угрозы токсического отравления", - сказал он.

По словам Соколова, на других пляжах купаться можно - утечка была локальной. Планируется, что причину утечки установит Госэкоинспекция уже 22 июня. Кроме того, эксперт назвал предполагаемую причину утечки. Он отметил, что предполагаемая причина утечка была из-за проводимых работ на танкере.

"Вообще-то последующие 4 дня судовладелец должен забрать танкер с пляжа. Он планирует наполнить изнутри воздушными баллонами, придаст плавучести судну, после чего танкер отбуксируют. Возможно, утечка топлива связана с этими работами - баллоны устанавливают изнутри, и возможно, они, выталкивая воду, выталкивают топливо. Сейчас мы ждем результаты обследования от экологов и комментарий от судовладельца", - отметил спикер.

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