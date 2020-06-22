Под Одессой разыскивают маленькую девочку, которая бесследно исчезла накануне
В частности, Усатовское отделение полиции в Одесской области разыскивает Борейко Елизавету Александровну 2010 года рождения, которая пропала сегодня около 11:00 утра. Девочка ушла из дома и не вернулась.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
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Приметы пропавшей девочки: рост 130 см, темные короткие волосы, бледная кожа и серые глаза. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка просят позвонить по телефонам: (048)779-46-62, (048)52-25-771 или 102.
Также ранее сообщалось, что в Одессе родители обратились в полицию с просьбой разыскать их 17-летнюю дочь, которая бесследно исчезла.
Известно, что Анастасия Костюк, 2004 года рождения, проживающая в Малиновском районе города. В среду, 17 июня, вышла из дома и до сих пор не вернулась. Девушка ростом 155 см, среднего телосложения. У нее темные волосы и глаза карие.
До этого в полиции была объявлена в розыск Дугинова Полина 2006 года рождения, которая поздно вечером 15 июня ушла из дома в неизвестном направлении и теперь от девочки нет никаких вестей.
Она была одета в черную рубашку, черные шорты и белые кроссовки.
Полина выглядит на 13-16 лет. Ее рост 160-162 см, девочка среднего телосложения, сутулая, волосы окрашены в розовый цвет средней длины, глаза карие.
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