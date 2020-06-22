Чудом не пострадал никто из свидетелей

На парковке жилого комплекса "Радужный" в Одессе произошел конфликт, который перешел в драку и стрельбу

Событие, которое произошло вчера, 21 июня, около 23 часов, квалифицировано по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Предварительно установлено, что во дворе многоэтажки жилого массива "Радужный" между группой местных жителей возник конфликт из-за неправильно припаркованного транспортного средства, в ход пошло оружие.

Стычка переросла в драку, которую из окна своей квартиры увидел работник одесской полиции, проживающий в этом же доме.

Мужчина вышел на улицу, чтобы остановить драку. В ответ на попытку успокоить участников драки полицейский получил несколько ударов, от которых упал на землю. Кроме того, неустановленный ​​пока человек распылил в сторону людей слезоточивый газ.

Работник полиции совершил в воздух несколько выстрелов из зарегистрированного на его имя устройства с резиновыми пулями.

"Чтобы пресечь правонарушение, работник полиции совершил в воздух несколько выстрелов из зарегистрированного на его имя пистолета", - сообщает полиция.

В результате конфликт был прекращен, никто не пострадал. По результатам медицинского осмотра, работник ГУНП был трезв.



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