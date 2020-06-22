З метою протидії поширенню китайського вірусу на території Одеси посилять карантин

Зокрема, з понеділка 22 червня забороняється робота дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення масових заходів за участю більш ніж однієї людини на п'яти квадратних метрах і вводиться ряд інших обмежень.

Таке рішення оприлюднено в протоколі позачергового засідання комісії ТЕБ та НС виконавчого комітету Одеської міської ради, повідомляється на офіційному сайті міста Одеса.

Крім того, обмежується кількість людей в громадському транспорті - водіям дозволено брати пасажирів лише на сидячі місця. При цьому перевізники повинні забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту і контролювати, щоб вони користувалися ними.

Орендарям пляжів рекомендується забезпечити відстань між шезлонгами в 1,5 метра, а рестораторам забезпечити аналогічну відстань між столиками, і розміщувати їх не більше чотирьох осіб.

Пропонується також починати робочий день о 10 ранку або пізніше підприємцям, які займаються торгівлею, авторемонтом, надають поштові або кур'єрські послуги, займаються організацією харчування та тимчасовим розміщенням людей, страховою діяльністю, мистецтвом, спортом та розвагами.

До всього іншого, владі нагадали одеситам і гостям міста про необхідність носити маски або респіратори в громадських приміщеннях і в міському транспорті, виходити на вулицю з документами, що підтверджують особу, та дотримуватися правил гігієни.

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