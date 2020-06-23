Иностранец устроил резню на рынке в Одессе, есть жертва

Стало известно, что 30-летний иностранец пришёл к другу якобы за долгом. Разговор между мужчинами не склеился и 50-летний пострадавший получил два удара ножом в грудь.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области (чтобы посмотреть доскрольте до конца страницы).

По версии полиции, дело обстояло так. Задержанный пришел на рынок "7 км" в Одессе к своему знакомому, по его словам, чтобы забрать долг. Но разговор между мужчинами перерос в ссору. Иностранец набросился на друга с ножом. В итоге 50-летний пострадавший получил два удара ножом в грудь, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Убегая после случившегося, задержанный выкинул нож в урну, где его позже нашли полицейские. В посадке недалеко от рынка вскоре по горячим следам полицейские задержали подозреваемого.

А пострадавший мужчина через несколько часов скончался в больнице от проникающего ранения в сердце.

"Медицинские работники "скорой" госпитализировали пострадавшего в больницу, где через несколько часов от проникающего ранения в сердце он умер", - говорится в полицейской сводке.

Задержанный признал свою вину. Он объяснил, что убитый якобы был должен ему 10 000 долларов. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему светит наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет.

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