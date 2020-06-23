Поздно вечером одессит устроил стрельбу по шумящей компании молодых людей

Инцидент произошел 22 июня, около десяти часов вечера, на причале по улице Шкиперской в Одессе, где компания молодежи в возрасте от 16 до 19 лет слишком громко, по мнению правонарушителя, праздновала день рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

56-летний житель одного из дачных домов совершил два выстрела в сторону отдыхающих предположительно из охотничьего ружья. В результате за медицинской помощью с ранениями ног и рук обратились двое парней 17 и 19 лет. Злоумышленник был задержан полицией.

Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 296. За хулиганство с применением оружия мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Также ранее сообщалось, что на парковке жилого комплекса "Радужный" в Одессе произошел конфликт, который перешел в драку и стрельбу.

Предварительно установлено, что во дворе многоэтажки жилого массива "Радужный" между группой местных жителей возник конфликт из-за неправильно припаркованного транспортного средства, в ход пошло оружие.

Мужчина вышел на улицу, чтобы остановить драку. В ответ на попытку успокоить участников драки полицейский получил несколько ударов, от которых упал на землю. Кроме того, неустановленный ​​пока человек распылил в сторону людей слезоточивый газ.

Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.

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