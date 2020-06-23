В 60 км от Одессы произошла крупная катастрофа, сеть облетели фото и видео масштабов ЧП
Стало известно, что сразу за курортом Коблево на днях огромные массы грунта съехали в море. Оползень получился длинной около 700 метров и шириной 50 метров.
Последствия природного катаклизма опубликовал блогер «Зоотроп» на своем канале в Youtube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Блогер отмечает, что это типичная, но опасная ситуация для нашего морского берега. Благо в этот раз рядом нет никаких строений, но кусок поселка все же съехал и ушел в море. Чтобы избежать таких оползней необходимо срезать морской склон и засаживать его деревьями.
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"Чудо, что в тех местах уже нет баз отдыха и домов, но такое может произойти в любой точке побережья, где высокий обрыв. К огромному сожалению, в нашей стране нет государственных и областных программ по высаживанию деревьев и сбережению склонов и обрывов", – написали авторы видеоролика.
К счастью, во время оползня никто не пострадал. Местные власти утверждают, что причиной природного катаклизма стали недавние ливни.
Также ранее сообщалось, что жуткое ЧП произошло в Норвегии на мысе Кракнесет в муниципалитете Альта. Сейсмическая активность привела к возникновению сильного оползня.
Во время бедствия огромный кусок земли на побережье буквально откололся от материка и начал уплывать в море, постепенно погружаясь под воду. При этом на нем располагались жилые дома.
Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.
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